Das war ein schwarzer Sonntag für die Bensheimer Fußballszene. Sowohl der FC 07 als auch der VfR Fehlheim hätten ihre Partien des letzten Spieltages gewinnen müssen, um in der Saison 2018/19 womöglich gemeinsam in der Fußball-Verbandsliga Süd – wie schon 2015/16 – am Ball zu sein. Für die Bensheimer ist aufgrund des 1:3 bei der sich in letzter Sekunde rettenden Viktoria Urberach der dritte Abstieg aus der zweithöchsten hessischen Liga nach 2015 und 1970 nun beschlossene Sache. Das ist extrem bitter, zumal sich die Zahl der Absteiger dank des Oberliga-Klassenerhaltes von Viktoria Griesheim von fünf auf vier reduziert hatte und sich in Urberach genügend Chancen zum lebensnotwendigen Dreier boten.

Dass das Tor wie vernagelt ist, wenn die Nervenanspannung genauso groß ist wie der Erfolgsdruck, diese leidvolle Erfahrung musste am Sonntag der VfR Fehlheim machen. Trotz drückender Überlegenheit in der Partie beim FC Sportfreunde Heppenheim sprang nicht mehr als der Last-Minute-Treffer von Christoph Geiß heraus – am Ende war das 1:1 zu wenig gegenüber der nach dem 3:1 zu Hause gegen den SV Nauheim wieder punktgleichen SG U.-Abtsteinach, die dank des direkten Vergleichs (3:1, 3:2) die Aufstiegsrunde erreichte.

Goalgetter sehr vermisst

Da am Donnerstag der Rückzug von Viktoria Nidda aus der Verbandsliga Süd offiziell wurde, steigen in diese nun der Tabellenerste und -zweite der Relegation auf. Derweil sorgten die Schützlinge eines maßlos enttäuschten VfR-Trainers Martin Weinbach mit dem 1:1 dafür, dass die Kreisstädter – dank der sieben mehr geschossenen Tore gegenüber dem SV Geinsheim (gleiche Punktzahl und Tordifferenz) – den Ligaverbleib mit dem Rechenschieber schafften.