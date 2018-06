Anzeige

Leon Schepp (17), derzeit der talentierteste Boxer im KSC-Stall, wird an diesem Abend ebenfalls einen Fight im Halbschwergewicht absolvieren. Grioße Hoffnungen setzt derAusrichter uunter anderem auch auf den Weltergewichtler Hasan Batu. Insgesamt wird in sechs Gewichtsklassen geboxt, „was für einen kleinen Verein schon eine Menge ist“, findet Reginald Schulze.

Von der Erweiterung des Programms um den männlichen Aspekt erhofft man sich beim Ausrichter ein größeres Zuschauerinteresse. „Die Frauen sind für das technisch saubere Boxen zuständig, bei den Männern geht es etwas rustikaler zu“, verspricht der KSC-Vorsitzende einen abwechslungsreichen Zeitplan.

Neues Angebot für Hobbysportler

Ihr Kommen zugesagt zur Eröffnung und Siegerehrung der Doppel-Veranstaltung haben Bürgermeister Rolf Richter und Sparkassen-Vorstandsvorsitzender Eric Tjarks. Neben der Stadtmeisterschaft taucht eine weitere Neuerung im Jahreskalender des KSC Bensheim auf. Am 8. September richtet der Verein in seinem Gym an der Schwanheimer Straße den 1. Caruso-Cup im Masters-Boxing aus. Masters- oder auch White Collar-Boxing ist eine Breitensport-Variante des Boxens, bei der sich Amateure über 35 Jahren unter besonderen Sicherheitsbestimmungen sportlich messen können.

„Boxen boomt bei uns als Fitness-Sport in der Generation der über 30-Jährigen, irgendwann wollen alle Breitensportler es dann im Ring ausprobieren“, weiß Reginald Schulze aus seiner Erfahrung als Coach. Diesen Breitensportlern will der KSC im September nun die Chance zu einem Praxistest eröffnen. Acht bis zehn Kämpfe sind in unterschiedlichen Gewichtsklassen geplant. red

