Bensheim.Das Handball-Leistungszentrum Bergstraße – kurz HLZ – hat sich neben der Talentförderung die Ausbildung von Multiplikatoren für den Handball-Sport auf die Fahne geschrieben. In vielen Vereinen der Region arbeiten inzwischen ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer der dem Schulsportzentrum des AKG Bensheim angeschlossenen Institution als Trainer. Darüber bildet Claudia Richter, Sportliche Leiterin des HLZ, immer wieder Schülermentoren aus, die neben ihrer Tätigkeit als Übungsleiter im Kinder- und Jugendhandball auch in Schulen unter anderem im Bereich der bewegten Pause oder bei AGs aktiv sind.

Kindertrainerschein erworben

Auch in diesen Sommerferien stand wieder ein viertägiger Lehrgang an, in dem 18 neue Schülermentoren durch die Lehrertrainerin am AKG und ehemalige Nationalspielerin in die Grundlagen der Jugendarbeit eingeführt wurden. Die 18 Teilnehmer – die mit dem Lehrgang auch den Kindertrainerschein erworben haben – kamen aus fünf verschiedenen Vereinen, wobei die HSG Bensheim/Auerbach und der SV Erbach den größten Teil stellten, und zehn Schulen aus dem gesamten Kreis.

Ballspielfest in Bensheim

„Der diesjährige Kurs hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Alle haben klasse mitgemacht und die Stimmung war sehr gut“, bilanzierte Claudia Richter. „Die Schulen und Vereine können sich über die neuen Schülermentoren freuen. Jetzt ist es an ihnen, sie auch richtig einzusetzen und ihnen Verantwortung zu übertragen.“ Das HLZ selbst richtet am 17. Oktober wieder ein Ballspielfest für Bensheimer Grundschulen aus, das traditionell ein Betätigungsfeld für die Schülermentoren ist. „Das wird für viele, die den Lehrgang absolviert haben, die Feuertaufe sein“, so Richter.