2018 endet mit Topspiel

Bensheim.Am heutigen Samstag kommt es um 18 Uhr in der AKG-Halle am Bensheimer Weiherhausstadion zum Aufeinandertreffen der beiden besten Angriffsreihen in der 2. Basketball-Regionalliga. Der VfL Bensheim empfängt den TV Lich zum letzten Pflichtspiel des Jahres.

Die Gäste erzielten bislang in drei Begegnungen mehr als 100 Punkte erzielen, der VfL in deren vier. Zuletzt waren die Bensheimer mit 101:75 über den BBC Montabaur erfolgreich, die Licher kassierten mit 81:94 gegen die Baskets Limburg am letzten Spieltag ihre zweite Niederlage. Mit 16 Punkten rangiert Lich punktgleich mit dem Ersten Idstein auf dem zweiten Platz, während der VfL mit 14 Punkten den fünften Platz belegt. Es geht eng zu in der Tabelle.

Mit dem US-Amerikaner Jermale Jones verfügen die Mittelhessen über einen der Top-Distanzschützen der Liga, der im Schnitt über 26 Punkte pro Begegnung erzielt. Mehr denn je wird es für den VfL darauf ankommen, in der Defense sicher zu stehen und insbesondere die Qualitäten der Licher im eins-gegen-eins nicht zum Tragen kommen zu lassen. Trainer Manuel Lohnes kann voraussichtlich auf den gesamten Kader zurückgreifen. Christopher Lee, der in der letzten Partie geschont wurde, ist wieder voll im Training. red

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 15.12.2018