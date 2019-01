2019 beginnt mit einem Nachholspiel

Bensheim.Am Sonntag kommt es in der Halle der Geschwister-Scholl-Schule zum elften Auftritt der HSG Bensheim/Auerbach II in der Frauenhandball-Oberliga. Um 16 Uhr steht die Nachholpartie gegen den Tabellenneunten aus Wettenberg an. Die Begegnung sollte eigentlich im November stattfinden, musste jedoch wegen eines technischen Defektes in der Halle abgesagt werden.

Die Spielerinnen von Bensheims Trainer Lisa Mößinger sind froh, nun wieder Handball spielen zu können. Die letzte Partie fand am 16. Dezember daheim gegen Tabellenführer Oberursel statt. Die Juniorflames hielten bis in die Schlussphase gut mit, musste sich erst in den letzten beiden Minuten geschlagen geben.

Kontakt zur Spitze halten

Gegen die HSG Wettenberg streben Mößinger & Co. nichts anderes als einen Erfolg an. „Wir haben zwar schon einige Minuspunkte auf dem Konto, doch der Weg nach vorne ist auch nicht sehr weit. Mit einem Sieg halten wir immerhin Kontakt. Und ein Sieg gegen Wettenberg ist möglich. Doch wir unterschätzen den Gegner nicht. Tabellenführer Oberursel tat sich in Wettenberg schwer, das wird kein leichtes Spiel für uns“, mahnt Mößinger. pfl

