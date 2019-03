2019 noch nicht in Fahrt

Heppenheim.Wieder einmal steht für den HC VfL Heppenheim in der Handball-Bezirksoberliga ein Derby an: am Sonntag bei der SKG Bonsweiher. Anpfiff in der Mörlenbacher Weschnitztalhalle ist um 17 Uhr. Das Handballjahr 2019 verlief für den HC VfL bislang alles andere als optimal. Drei Niederlagen und nur ein Sieg (35:30 gegen Schlusslicht Griesheim) aus den ersten vier Spielen – die Bilanz liest sich aus

