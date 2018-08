21 Mal Gold bei heißer Kreismeisterschaft

Bensheim.Alle vier Jahre ist die SSG Bensheim Schwimmen Ausrichter der Schwimm-Kreismeisterschaften. Neben den Titelkämpfen für die vier Kreisvereine SC Heppenheim, SG Neptun Lampertheim, Viernheimer SV und die DJK SSG wurde diesmal im Basinusbad zudem der zweite kindgerechte Basinus-Cup (KGW) für die Sechs- und Siegenjährigen angeboten (alle 17 Teilnehmer kamen von der SSG) sowie der zweite Masters-Basinus-Cup.

Bei den Masters waren die auswärtigen „Wiederholungstäter“ vom TV Langen und der SG Weinheim-Hohensachsen begrüßen sowie einen Aktiver vom SV Mannheim mit von der Partie – dazu ein paar Bensheimer Masters, die nicht in irgendeiner Funktion am Beckenrand oder im Hintergrund eingebunden waren.

In der Gesamtwertung nach Platzpunkten wurden die 19 männlichen Aktiven der SSG mit 194 Punkten Kreismeister. Die 21 weiblichen SSG-Aktiven wurden mit 193 Punkten Zweite hinter Lampertheim (210). Zudem holten sich die Bensheimer Aktiven 21 Kreismeistertitel (offene Wertung aller Jahrgänge) und 69 Titel in den einzelnen Jahrgangswertungen (2010-1999). Damit waren die Schwimmer und Betreuer mehr als zufrieden, zumal für einige so kurz nach den Ferien ohne Training auch Bestzeiten im Protokoll stehen. Beim KGW schaffte Neele Schwebel drei Siege, Helena Rosenkranz, Mathis Filbert und Gabriel Amoateng holten je zwei Titel.

Bei den Masters gab es Altersklassen-Siege für Heinz Lautenschläger (AK80), Sabine Vachenauer und Tanja Heinze (beide AK50), Cordula Hofstetter (AK45) sowie Peter Hoberg und Ulrich Schulze-Ganzlin (beide AK60).

Bei dem heißem Wetter war der Sprung ins Becken für die Teilnehmer eine willkommene Abkühlung, die zahlreichen Helfer und Kampfrichter freuten sich auf die abkühlende Dusche nach dem Wettkampfende.

Sprintpokal erneut geholt

Zuvor hatten sich die 38 Teilnehmer der SSG Bensheim im Heppenheimer Freibad zum wiederholten Mal den Sprintpokal geholt – mit 218 Punkten war der Abstand zum Zweitplatzierten SG Neptun Lampertheim (210) allerdings denkbar knapp. Die jüngsten SSG-Teilnehmer waren Theresa Amoateng, Pauline Weber und Nicolas Murolo (Jahrg. 2010), die ebenso Punkte zur Mannschaftswertung beitrugen wie der Älteste, Heinz Lautenschläger (AK80).

Des Weiteren sammelten Lorena Rosenkranz, Kerstin und Erik Rudert, Julia und Marie Felker, Raphael Pilch, Alexander und Ulrich Späth, John Patrick Kraft, Helene und Johanna Graf, Sarah Dächert, Constanze Gohla, Julian und Jannick Herrmann, Florian Flamm, Lukas Pieper, Yannick und Christoph Weiß, Jette und Amelie Fink, Chiara Eßinger, Niklas Schönauer, Breeze-Kate und Belle Guo, Tanja Heinze, Kira Umlauf, Sarah Wehrle, Eleonora Heim, Mathilda Sundermann, Alexander Pomplun sowie Anton Leicht Punkte für die Mannschaftswertung. Trotz der ungewohnten langen Bahn (50m) schwammen einige Aktive persönliche Bestzeiten und freuten sich über einen guten Einstieg in die Wettkampfsaison des zweiten Halbjahres. ker

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.08.2018