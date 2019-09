26:31-Niederlage bei TuS Metzingen

Metzingen.Eine Hälfte lang durfte die HSG Bensheim/Auerbach auf die Sensation hoffen: Im Bundesliga-Auswärtsspiel bei TuS Metzingen waren die Handballerinnen von Trainerin Heike Ahlgrimm in den ersten 30 Minuten absolut auf Augenhöhe, ehe im zweiten Abschnitt der Faden riss. Am Ende verloren die Flames am Samstagabend mit 26:31 (12:14), lagen zwischenzeitlich mit zehn Toren hinten (18:28, 48.).

Die Entscheidung fiel Mitte der zweiten Hälfte, als sich die Bensheimerinnen zahlreiche Ballverluste in der Offensive leisteten und Metzingen erfolgreich konterte. Die Gastgeberinnen setzten sich vor 1050 Zuschauern in der Öschhalle von 20:17 (38.) auf 25:17 (44.) und weiter auf 28:18 ab, was die Entscheidung war. In der Schlussphase zeigte die HSG dann zumindest Moral und kam noch mehrfach auf vier Treffer heran, doch die Bürde war zu groß. Nach Isabelle Hursts Tor zum 26:30 setzte Metzingen durch die 18-jährige Laeticia Quist den Schlusspunkt zum 31:26.

Erfolgreichste Flames-Torschützin war einmal mehr Julia Maidhof, die allerdings für ihre acht Treffer diesmal auch 14 Versuche benötigte. Christin Kühlborn überzeugte mit fünf Toren bei sieben Versuchen. Bei Metzingen war Marlene Zapf mit einer fast hundertprozentigen Quote und acht Treffern die überragende Spielerin.