28 Spiele in acht Stunden

Lorsch.Die Tvgg Lorsch macht das halbe Dutzend voll. Zum sechsten Mal wird am morgigen Samstag (4.) ab 11 Uhr in der Halle der Werner-von-Siemens Schule das Jakob-Spahl-Gedächtnisturnier für aktive Fußballer ausgetragen – und dabei zum dritten Mal in kompakter Form in acht Stunden an einem Tag. Eigentlich sollte auch schon heute Abend der Ball rollen, aber das Hobby-Vereinsturnier fällt mangels Resonanz aus.

Dafür haben – wie schon 2018 - zehn Liga-Mannschaften ihr Kommen für den morgigen Wettbewerb zugesagt. Im Vorjahr waren es sogar zwölf Teams, aufgeteilt in drei Gruppen. Der Modus bleibt jedoch gleich. Die Vorrunde wird jetzt aber nur in zwei Fünfer-Gruppen ausgetragen, ehe es ab 16.30 Uhr zu den Viertel-, Halbfinal- und Endspielen kommt. Das bedeutet, dass nach der Vorrunde nur die Gruppenletzten auf der Strecke bleiben. Die Spielzeit beträgt einmal zwölf Minuten.

Man darf gespannt sein, ob sich die Tvgg abermals behaupten kann. Im Vorjahr wurde die TSV Auerbach in einem spannenden Finale mit 3:1 bezwungen. Der Lorscher Lokalrivale SC Olympia, der vor zwei Jahren den Turniersieg davontrug, unterlag im Spiel um Platz drei dem VfR Fehlheim mit 1:4. Die Fehlheimer treten in Lorsch mit ihrer A-Liga-Reserve an und treffen in der Gruppe A auf FSG Bensheim, VfL Birkenau, Olympia Lorsch II und Tvgg Lorsch. In der Gruppe B sind Olympia Lorsch, Tvgg II, TSV Auerbach, VfB Lampertheim und SV Bobstadt unter der Schirmherrschaft des Kreisbeigeordneten Karsten Krug am Ball.

Dieses Tvgg-Turnier wird zum Gedenken an den Vereins-Ehrenvorsitzenden Jakob Spahl ausgetragen. Dieser war zehn Jahre lang als Jugendtrainer sowie im Spielausschuss der Fußballer und 17 Jahre lang als Abteilungsleiter aktiv. Jakob Spahl verstarb im Mai 2014 im Alter von 80 Jahren nach kurzer und schwerer Krankheit. hs/red

