Bergstraße.Das Fußball-D-Ligaspiel zwischen dem SV Kirschhausen II und SV Schönberg wurde nicht – wie irrtümlich vermeldet – verlegt, sondern am vergangenen Sonntag in der 41. Minute beim Stand von 0:3 abgebrochen. Mit diesem Ergebnis wird es auch für Schönberg gewertet. Das urteilte Einzelrichter Gerhard Ripper (Mitlechtern).

In jener Minute hatte sich ein SVK-Spieler schwer verletzt und musste nach langer Unterbrechung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Kirschhäuser wollten die Partie nicht fortsetzen, der Ersatz-Unpateiische Ronald Fritz (Schönberg) entsprach dem Wunsch. In seiner Stellungnahme bittet der SVK, das Spiel mit 0:3 zu werten. Dem kam Ripper nach. Da den SV Kirschhausen keine Schuld an dem Abbruch trifft, wurde auf eine Geldstrafe verzichtet. all/red

Gadernheim strebt Relegation an

Mit einem Sieg in Mittershausen (So. 15 Uhr) will der TSV Gadernheim den Tabellenplatz zwei in der Gruppe 1 hinter Meister FC Italia Bensheim und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation fix machen. Diese strebt auch Olympia Lorsch II in der Gruppe II (am Sonntag, 13.15 Uhr, Lokalderby gegen Tvgg II) im Fernduell mit Waldesruh Lampertheim (beim VfR Bürstadt II) an.