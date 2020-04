31. Juli als nächste Frist für Bundesliga

Mannheim.Während am Hockey-Olympiastützpunkt auf dem Gelände des Mannheimer HC nach der Lockerung der Corona-Verordnung durch das Land Baden-Württemberg am Wochenende zumindest die Olympiakaderathleten in kleinen Gruppen und unter strengen Auflagen das Hockeytraining wieder aufgenommen haben, wird in den Ersten und Zweiten Feldhockey-Bundesligen der Damen und Herren der Spielbetrieb bis zum 31. Juli weiter ruhen. Dies hat der Deutsche Hockey-Bund (DHB) bekanntgegeben.

Nachdem die Befragung der Bundesligavereine kein einheitliches Meinungsbild bezüglich einer Fortsetzung der Saison oder eines vorzeitigen Abbruches ergeben hatte, ist der DHB der Empfehlung der „Task Force Bundesliga“ gefolgt, die eine weitere Aussetzung des Spielbetriebes bis zum 31. Juli empfohlen hatte. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass eine Wertung der Saison auf Basis der aktuellen Tabellenstände mit Auf- und Abstieg ausgeschlossen ist.

„Wenn man es aus egoistischer Sicht betrachtet, würden wir uns wünschen, dass die Saison einfach annulliert wird.“, ist Carsten-Felix Müller froh, dass nicht aufgrund des Hinrunden-Tabellenstandes gewertet wird. Dann wären die Herren des TSV Mannheim, die er mit Alexander Vörg coacht, aus Liga eins abgestiegen. Als bestes Hinrundenteam lief die Erstligasaison für die Damen des Mannheimer HC bisher überragend – im Gegensatz zu den MHC-Herren hätten sie das Ticket fürs DM-Viertelfinale schon in der Tasche. and

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 21.04.2020