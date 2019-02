3:2-Heimsieg beim Trainer-Debüt

Rodau.Mit dem Glück des Tüchtigen feierte Ron Hachenberger ein gelungenes Trainer-Debüt beim SC Rodau. Der Zwingenberger Stadtteil-Club gewann gestern das Nachholspiel in der Fußball-Kreisliga B gegen den SV/BSC Mörlenbach (8.) mit 3:2 (0:1) und hat sich als Tabellen-13. nun ein Fünfpunkte-Polster zu den Abstiegsplätzen geschaffen.

Nachdem Maik Müller freistehend den Ball nur an die Latte donnerte (10.), gerieten die Rodauer mit 0:1 und später noch mit 1:2 in Rückstand, „doch die Mannschaft bewies eine tolle Moral und belohnte sich letztlich mit drei Punkten“, frohlockte SC-Pressesprecher Edmund Becker. Dabei wurden die Treffer zum 2:2 und 3:2 jeweils durch haarsträubende Missverständnisse in der Mörlenbacher Abwehr begünstigt. Sehenswert hatte zuvor Steinke per Sololauf zum 1:1 ausgeglichen. – Torfolge: 0:1 Goderbauer (23.), 1:1 Steinke (70.), 1:2 Heer (72.), 2:2 Widera (80.), 3:2 Silbermann (85.). hs

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 18.02.2019