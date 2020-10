4:0 gibt VfR Fehlheim Selbstvertrauen für das Verfolgerduell

Fehlheim.Der VfR Fehlheim tritt am Sonntag um 15.30 Uhr in der Fußball-Gruppenliga zum Verfolgerduell bei der SG Langstadt/Babenhausen an und kann dies mit einer breiten Brust tun. Die „Rasenspieler“ wussten im jüngsten Heimspiel gegen den damaligen Tabellenführer FSG Riedrode zu überzeugen und Trainer Sascha Huy spricht im Rückblick auf den 4:0-Sieg von einem fast perfekten Match seiner Kicker: „Das

...