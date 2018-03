Anzeige

Bergstraße.Das Fußball-C-Ligaderby zwischen der TSV Auerbach II und dem SV Schwanheim war eine überraschend klare Sache für die Gastgeber. Mit 5:0 landeten die Auerbacher einen Kantersieg, der dem Spielverlauf im Weiherhausstadion auch entsprach. Mit etwas mehr Konsequenz im Torabschluss wäre sogar ein noch deutlicherer Sieg möglich gewesen.

„Die Mannschaft hat sich drei wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesichert und sich dabei den Frust von der Seele geschossen“, war TSV-Spielausschussmitglied Christian Bender zufrieden mit der Vorstellung seiner Elf. Schwanheim hingegen enttäuschte und ist durch die Niederlage wieder näher an den Tabellenkeller abgerutscht. - Tore: 1:0 Scheuermann (13.), 2:0 Dörrlamm (30.), 3:0 Dreher (50.), 4:0 Weiss (64.), 5:0 Disser (79.). nico/p

Et. Bürstadt II – SV Zwingenberg 5:2. Es war ein gebrauchter Nachmittag für die abstiegsbedrohten Zwingenberger, denn es lief alles schief in dieser Partie. „Eigentlich hätten wir zur Pause klar führen müssen, liegen stattdessen zurück und verlieren dann in einer Höhe, die nach dem Spielverlauf überhaupt nicht angemessen war“, haderte SVZ-Coach Jürgen Fraas (Foto).