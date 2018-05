Anzeige

Bensheim.Zwei Tage lang geht es auf den Fußball-Plätzen im Sportpark West wieder international zu, denn die 13. Auflage der Basinus-Trophy steht vor der Tür – und die Veranstaltung wird immer größer beziehungsweise umfangreicher. Fast 2000 Sportler und weitere Gäste müssen untergebracht werden, wobei für diese ein zentrales Frühstück und Abendessen in der Weststadthalle angeboten wird.

61 Mannschaften aus sieben Nationen werden in fünf Nachwuchs-Altersklassen von den A- bis E-Junioren bzw. von der U 19 bis U 11 ihre Trophy-Turniersieger ermitteln – und zwar auf fünf Spielfeldern gleichzeitig, die auf dem Haupt-, Übungs-, Kunstrasenplatz sowie auf der angrenzenden Bolzwiese angelegt werden. Am Sonntag besteht die zusätzliche Möglichkeit, den Challenge- sowie den Confirmation-Pokal zu erringen.

Am heutigen Nachmittag werden die ersten Mannschaften in Bensheim erwartet. Zur Einstimmung wird ab 17 Uhr ein Mini- sowie ab 19 Uhr ein AH-Turnier ausgespielt. Die offiziellen Basinus-Trophy-Spiele beginnen in allen Altersklassen um 9 Uhr am Samstag, der um 19.30 Uhr mit dem „Einmarsch der Nationen“abgeschlossen wird. Anschließend wird es ein Public Viewing zum DFB-Pokalfinale in Berlin zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt geben.