Anzeige

Reichenbach.Mit einem überraschend deutlichen 7:0 (1:0)-Erfolg gestern Abend gegen den Tabellensechsten FV Biblis hat der SSV Reichenbach die Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga A übernommen, hat aber nun zwei Spiele mehr als der bisherige Primus Olympia Lorsch ausgetragen, der aktuell nur einen Punkt weniger aufweist.

Dabeiu sah es zunächst gar nicht nach einem Reichenbacher Kantersieg aus, denn in der ersten Halbzeit entwickelte sich eine ausgeglichene Begegnung, in der der SSV nur per Strafstoß nach einem Foul von Boxheimer an Güngör zu einem Treffer kam. Mit Wiederanpfiff rissen die Lautertaler aber das Zepter an sich und beherrschten die Partie.

Und spätestens nach dem 3:0 Mitte der zweiten Hälfte war die Entscheidung gefallen. Biblis resignierte, produzierte viele Fehler und gewährte dem SSV viel Raum, den dieser mit Spielfreude und gleich vier weiteren Toren in der Schlussviertelstunde nutzte.