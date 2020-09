8:0 eine gelungene Heimpremiere

Bergstraße.Nach dem etwas schleppenden Saisonstart (2:2) hatte der TSV Elmshausen in der Fußball-Kreisliga C eine Heimpremiere nach Maß. 8:0 hieß es am Ende gegen den FSV Zotzenbach II. „Zu wenig“, fand Pressewart Andreas Helfrich: „Die Jungs hätten gerade in der ersten Halbzeit öfter den Abschluss suchen müssen.“ Bis auf Niklas Rettig, der in der nächsten Woche wieder dabei sein soll, war der TSV komplett. – Tore: 1:0, 2:0 Sachs (9., 16.), 3:0 Geymeier (17.), 4:0 Sachs (47.), 5:0 Schäfer (78.), 6:0 Huseinovic (88.), 7:0 Geymeier (89.), 8:0 Vidovic (92.). kr

FSG Bensheim – SG Hammelbach 2:4. Die junge FSG-Mannschaft zeigte eine starke Leistung und war ebenbürtig, doch letztlich leistete sie sich gegen clevere Gäste zwei, drei Abwehrfehler zu viel, was bitter bestraft wurde. Bis zum 2:2 waren die Bensheimer ein absolut ebenbürtiger Gegner, doch sie vergaben dann die große Chance, nochmals in Führung zu gehen – und kassierten im Gegenzug per Standard das 2:3. - Tore: 1:0 Schelkunow (10.), 1:1 Fiederlein (28.), 2:1 Mohammadi (37.), 2:2 Bergmann (60.), 2:3 Bauer (82.), 2:4 Impe (88.). sos/p

SV Zwingenberg – SG Fürth/Mitlechtern II 2:3. Nach verschlafener erster Halbzeit und 1:2-Pausenrückstand (Arnold verkürzte kurz vor dem Wechsel per Strafstoß) waren die Zwingenberger, die sich vorbildlich in die Partie hinein kämpften, drauf und dran, wenigstens einen Punkt zu ergattern. Doch nach dem 2:2 durch Volk (74.) haderten sie zehn Minuten vor Schluss mit zwei (Fehl-)Entscheidungen des Schiedsrichters, der erst einen SV-Überzahlangriff wegen angeblichem Abseits abpfiff und im Gegenzug sehr fragwürdig und entscheidend für die SG einen Elfmeter gab. sos/p

SV U.-Flockenbach III – SG Gronau 5:1. Die Gäste kamen zwar gleich mit ihrem ersten Konter zum Führungstreffer, ansonsten waren sie an diesem Tag nicht zielstrebig genug, um etwas Zählbares mitzunehmen. Immer wieder beschäftigte der SVU die Gronauer Hintermannschaft, kam mit einem Doppelschlag zum Ausgleich und spätestens nach dem 3:1 hatte die SG nichts mehr entgegenzusetzen. – Tore: 0:1 Merk (5.), 1:1 Kapp (15.), 2:1 Eggers (21.), 3:1 Kapp (52.), 4:1 Eggers (66.), 5:1 Siegmund (88.). kr/red

FV Biblis II – SV Schwanheim 3:5. Aufsteiger Schwanheim ließ sich nicht von einem frühen 0:2-Rückstand irritieren und glich bis zur Pause aus. Der SV nahm die Einladungen der Gastgeber, die immer wieder unnötige Fehler machten, dankbar an und kam in der Schlussphase zum verdienten Premieren-Dreier in der C-Liga. – Tore: 1:0 Oswald (6.), 2:0 Mengestäb (13.), 2:1 Wittke (20.), 2:2 Kunzelmann (37.), 3:2 Schäfer (55.), 3:3 Kunzelmann (60.), 3:4 und 3:5 Gök (69. und 86.). kr/red

VfL Birkenau II – TSV Gadernheim 6:0. Ein Rückschlag für den TSV Gadernheim, der gegen die überlegenen Gastgeber zwar zu gelegentlichen Chancen kam, es hat am Ende aber noch nicht einmal für den Ehrentreffer gereicht. – Tore: 1:0 Sauer (4.), 2:0 Wolk (15.), 3:0 Morr (29.), 4:0 Weißmüller (46.), 5:0 Henning (53.), 6:0 Strohner (74.). red

FC O.-Abtsteinach II – Italia Bensheim 5:1. Die Gäste hatten dem Offensivspiel der Odenwälder wenig entgegenzusetzen. Immer wieder kombinierte sich der FCO vor das Italia-Tor, die siegbringenden Treffer fielen zwangsläufig. – Tore: 1:0 Amico (19.), 2:0 Oberle (40.), 3:0 Amico (42.), 3:1 Dario Lucic (53.), 4:1 Oberle (72.), 5:1 Horic (75.). red

Olympia Lorsch II – Et. Bürstadt II 5:0. Ein auch in der Höhe verdienter Sieg, auch wenn sich die Olympia in der ersten Halbzeit schwertat. Die ersten beiden Chancen des Spiels (darunter ein Lattentreffer) gehörten den Gästen, nach Bäumers Führungstreffer verlagerten sich aber die Kräfteverhältnisse. Nach der Pause hatte Lorsch leichtes Spiel, zumal Bürstadt nachließ und sich durch zwei Platzverweise selbst schwächte. – Tore: 1:0 Bäumer (18.), 2:0 Gatscha (48.), 3:0 Falkenstein (72.), 4:0 Yacoub (82.), 5:0 Stefanitsch (86.). kr

