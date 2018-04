Özkan Cin sorgt per Hattrick für die Wende

Anzeige

Bergstraße.Olympia Lorsch hat durch den 4:2-Sieg beim FSV Rimbach die unter der Woche an den SSV Reichenbach verlorene Tabellenführung in der Fußball-Kreisliga A zurückgeholt, weil die Lautertaler 1:4 in Ober-Abtsteinach unterlagen.

FSV Rimbach – Olympia Lorsch 2:4. „Das ist der Unterschied zwischen einer Mannschaft aus dem hinteren Tabellenmittelfeld und einer, die um den Aufstieg spielt.“ Für Rimbachs Zweiten Vorsitzenden Roland Rettig war der Sieg der Olympia verdient. Einen Vorwurf wollte er seiner Elf aber nicht machen: „Eigentlich haben wir uns ganz gut aus der Affäre gezogen.“

Lorsch erspielte sich in der torlosen, ersten Halbzeit Vorteile, geriet dann überraschend in Rückstand, „was die Gäste angestachelt hat.“, erklärte Rettig. Özkan Cin sorgte per Hattrick für die Wende.