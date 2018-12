A-Jugend erzielt über 50 Treffer

Bensheim.Fast eine Doublette zum Hinspiel (47:23). Die weibliche Handball-A-Jugend der HSG Bensheim/Auerbach bezwang in der Oberliga die HSG Maintal deutlich, und zwar in eigener Halle mit 51:22 (23:14) Und wieder lief es zu Beginn nicht so gut, denn hundertprozentige Chancen konnten nicht verwertet werden, so dass es etwa zehn Minuten dauerte (4:4), bis der Flames-Nachwuchs ins Rollen kam, aber dann war er nicht mehr zu bremsen.

Dazu kam noch Top-Leistungen der Torhüterinnen Désirée Schuster (nach langer Verletzungspause) und Alena Michel (B-Jugend). Bensheim/Auerbach war spielerisch sowie konditionell deutlich überlegen. - HSG-Tore: Rugile Bartiseviciute, Vanessa Maluschke (je 10), Clara Wimmer (8), Neele Orth (7), Luisa Gürtelschmied, Kathrin Jochem, Giulia Lützkendorf (je 4), Marit Hofmann (3). Annika Schmitz (1).

Zurück in der Erfolgsspur

Weibl. C-Jugend, Oberliga: HSG - JSG Gonzenheim 44:19 (24:10). Nach zwei Niederlagen hintereinander spielte sich Team von Trainerin Strehl den Frust von der Seele. Konzentrierte und einigen schön herausgespielten Treffern zog Bensheim/Auerbach über 6:2 (3.) 12:4 (11.) und 18:7 (18.) schon in der ersten Halbzeit deutlich davon. Der Tabellenvorletzte aus dem Taunus hatte den körperlich und spielerisch überlegenen Gastgeberinnen kaum etwas entgegenzusetzen.

HSG-Tore: Melanie Vidakovic, Erin Yildirim (je 10), Melina Greene (6), Antonia Müller (5), Anna Bernt (4), Nathalie Schmidt (3), Luana Ozimek (3), Mia Elsesser (2) und Anna Schuster (1).

Weibl. Jugend, Bezirksoberliga: HSG Dornheim - HSG II 24:16 (14:5). Beim gut eingespielten und äußerst dynamischen Tabellenzweiten tat sich Bensheim/Auerbach gegen die offensive Abwehr vor allem in der ersten Halbzeit sehr schwer. Durch Umstellungen in der Mannschaft lief es für die Gäste nach der Pause wesentlich besser. Mit der guten kämpferischen Leistung der zweiten Halbzeit konnten sie zufrieden nach Hause fahren. - HSG-Tore: Lena Germann, Paula Rauch, Mareike Thomas (je 3), Leonie Meier, Lisa Schuster, Mara Stegmeier (je 2), Meike Habel und Laetitia Holz (je 1).

Weibl. D-Jugend, Bezirksoberliga: HC VfL Heppenheim - HSG I 12:29 (5:10). In der ersten Hälfte sah es noch nicht nach einem so deutlichen Sieg aus, denn mit verworfenen Bällen, Abspiel- und technische Fehlern machten sich die Flames-Talente das Leben selbst schwer. So stand es nach zwölf Minuten nur 4:4.

Durch die Ansagen von Trainerin Claudia Richter fand Bensheim/Auerbach aber doch noch zu seinem gewohnten und zielstrebigen Tempospiel, basierend auf einer starken Abwehrarbeit, und damit zu einem klaren Sieg. - HSG-Tore: Rifkah El Hachmi (8), Cornelia Ciebiera (5), Katrin Kredel (4), Lara Moritz (4/1), Kathi Ille (3), Joline Guder, Leni Lipusch (je 2), Maren Habel (1). red

