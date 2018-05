Anzeige

Bensheim.Der Bensheimer Sportpark West war am Pfingstwochenende ganz in der Hand der Jugendfußballer. Rund 2000 Sportler traten dort mit mehr als 60 Mannschaften in fünf Altersklassen zur 13. internationalen Basinus-Trophy der FSG Bensheim an. Abgerundet wurde das sportliche Geschehen durch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Der SV Schönberg war neben den Gastgebern der einzige Bergsträßer Verein, der eine Mannschaft ins Rennen schickte. Bei den E-Junioren gewannen die Schönberge das Spiel um Platz neun 2:0 gegen Viktoria Griesheim. Die beiden Teams der FSG Bensheim kamen auf die Plätze sechs und sieben.

Am erfolgreichsten schnitten die Weststädter bei den A-Junioren ab. Hier feierten sie in der Vorrunde den Gruppensieg, unterlagen dann aber im Endspiel 3:4 gegen den TSV Ötlingen. Das größte Teilnehmerfeld gab es mit 24 Mannschaften bei den C-Junioren. Hier verpasste die FSG als Gruppendritter den Einzug in die Siegerrunde; in der Trostrunde „Confimation Pokal“ kam sie auf den vierten Platz.