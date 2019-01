A-Junioren spielen schon um Kreismeisterschaft

Bergstraße.Am Wochenende nimmt der Fußballnachwuchs wieder den Spielbetrieb um die Futsal-Kreismeisterschaft auf. Dabei gehen in der Paffenauhalle Biblis sowie der Halle der Weschnitztalschule in Mörlenbach 49 Mannschaften von den A- bis D-Junioren an den Start.

Der A-Nachwuchs ermittelt dabei in Mörlenbach an einem Tag seinen Kreismeister, der sich dann auf Regionalebene bei den Titelkämpfen am 16. Februar in Stockstadt beweisen darf. Zunächst spielen u.a. JFV Alsbach-Auerbach, FC 07 Bensheim, FSG Bensheim und JSG Hambach/Heppenheim in zwei Gruppen von 9.30 bis 16.15 Uhr die Vorrunde. Ab 16.30 Uhr folgen die beiden Halbfinals, um 17 Uhr das Endspiel.

Die B-Junioren spielen ihre Vorrunde am Samstag in zwei Gruppen in Biblis und am Sonntag in zwei Gruppen in Mörlenbach. Die Gruppenersten und -zweiten qualifizieren sich für die Endrunde am 27. Januar (Sonntag) von 9 bis 12.30 Uhr in der Bensheimer Weststadthalle. all

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 18.01.2019