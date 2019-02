Ab Freitag Anmeldung zum Lorscher Triathlon

Lorsch.Am 11. August (So.) findet ab 9 Uhr der 16. Lorscher Triathlon statt, der für Leistungssportler eine willkommene Bereicherung des Trainings- und Wettkampf-Alltags ist, sich aber wegen seiner Einzel-Distanzen auch bei Freizeitsportlern großer Beliebtheit erfreut und sich somit für Triathlon-Neulinge eignet. Ab Freitag, 1. März, ist die Online-Anmeldungen auf der Veranstaltungs-Homepage möglich, darüber hinaus kann die Anmeldung per Post/Fax vorgenommen werden. Der Jedermann-Triathlon über 500 Meter Schwimmen, 20 Kilometer Radfahren sowie fünf Kilometer Laufen wird seit 2004 verbandsunabhängig von der DLRG Lorsch veranstaltet. Die Teilnehmerzahl ist wegen des Schwimmens in den Bahnen des Waldschwimmbads begrenzt auf 380 Einzelstarter, hinzu kommen 50 Staffeln. ax/Bild: Künkeler

Info: Weitere Informationen und Anmeldung: www.lorscher-triathlon.de

