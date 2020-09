Abbruch nach zwei Verletzungen

Bergstraße.Schon am ersten Spieltag der Fußball-Saison 2019/20 ist der erste Spielabbruch in der Kreisliga B zu beklagen. In der Partie SG Lampertheim – FSV Rimbach verletzten sich nach einer guten halben Stunde zwei Spieler bei einem Zusammenprall zu schwer, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten, der Schiedsrichter pfiff nicht wieder an.

SV Affolterbach – SV Kirschhausen 1:1. Es

...