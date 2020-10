Absage der Spiele kommt gut an

Herr Held, das waren gewiss stressige Stunden, bis Sie am Sonntag den kompletten Spieltag absetzten?!

Reiner Held: Das war nicht nur die letzten Tage so, sondern schon seit Wochenbeginn aufgrund der Entscheidung des Landrats, Kontaktsport zu untersagen, und der darauf folgenden Rücknahme für den Wettkampfsport. Schon da gab es etliche Telefonate zu führen.

Was gab dann den Ausschlag für die Absage?

Held: Bei der Vorstandssitzung des Hessischen Fußball-Verbands am Samstag wurde beschlossen, eine Entscheidung von den Maßnahmen der politischen Kreise abhängig zu machen, da die Infektionszahlen in Südhessen sehr unterschiedlich sind, und dort, wo es noch möglich war, den Spielbetrieb weiter aufrechtzuerhalten. Da sich das Infektionsgeschehen im Kreis Bergstraße in den vergangenen Tagen aber weiter verschlechtert hat, immer mehr Vereine Spielverlegungen beantragt haben und sich schließlich auch noch Landrat Christian Engelhardt bei mir mit einem entsprechenden Hinweis gemeldet hat, haben wir im Kreisfußballausschuss diese Entscheidung gefasst. Und die Rückmeldungen aus den Vereinen waren bis auf ganz wenige Ausnahmen sehr positiv.

Wie geht es nun weiter?

Held: Wir werden jetzt erst einmal abwarten, was von Verbandsseite aus kommt, denn am Donnerstag ist eine weitere Videokonferenz angesetzt. Natürlich werden wir uns auch mit dem Landrat in Verbindung setzen, damit wir auch von dieser Seite eine entsprechende Vorgabe erhalten. jün

© Bergsträßer Anzeiger, Dienstag, 27.10.2020