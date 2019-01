Abschied vom Haus am Markt

Bensheim.Mit etwas Wehmut trafen sich Schachschüler und Jugendliche zu einer Doppelrunde in der Bezirksjugendliga im Haus am Markt in Bensheim an. In den Vorjahren wurde immer am Jahresanfang diese Spielstätte aufgrund der zentralen Lage im Schachbezirk ausgewählt. Jetzt fand die letzte offizielle Schachveranstaltung statt, die Räumlichkeiten stehen wegen des möglichen Abrisses nicht mehr zur Verfügung.

In der laufenden Saison ist der Nachwuchs des SK Bickenbach im Schachbezirk das Maß aller Dinge. Die Heimmannschaft der SG 31 Bensheim behielt gegen den SV Biblis mit 3:1 die Oberhand, Mörlenbach-Birkenau gewann mit nur drei Spielern 3:1 gegen Einhausen.

Nach der Vormittagsrunde gab es für alle eine kurze Auszeit, dann wurde die dritte Runde gestartet. Hier traf Bickenbach I auf die bis dahin punktgleichen Bensheimer. Diese konnte nur in der Anfangsphase die Begegnung offen gestalten. Mit zunehmender Spieldauer dominierten die Bickenbacher, die einen 3,5:0,5-Sieg herausspielten. Zeitgleich gewann Bickenbach II gegen Mörlenbach-Birkenau 3:1 und setzte sich in der Tabelle noch vor Bensheim.

Der endgültige Sieger in dieser Nachwuchsliga wird am 17. Februar ebenfalls wieder in einer Doppelrunde in Bickenbach ermittelt. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 31.01.2019