Abschied von Bundesliga

Bensheim.Noch einmal Bundesliga steht für eine Handball-Mannschaft der HSG Bensheim/Auerbach auf dem Programm. Letztmals ist deren weibliche A-Jugend am Samstag, 15 Uhr, im Einsatz, und zwar im letzten Spiel der Gruppe 3 bei der SG Kappelwindeck/Steinbach. Der Tabellenführer (4:0 Punkte) ist bereits genauso für die Zwischenrunde qualifiziert wie sein abschließender Gegner am Sonntag, der TV Aldekerk (4:2). Die Bensheimer Talente (0:6) wollen in der Stadthalle Steinbach zumindest ein achtbares Ergebnis erzielen. Das Hinspiel in Bensheim war mit 28:32 verloren gegangen.

„Wir wollen noch einen versöhnlichen Abschluss erreichen, wenngleich die letzte Partie keine Bedeutung mehr hat. Wenn es aber funktioniert, dann können wir in Baden-Baden vielleicht noch etwas mitnehmen. Außerdem gilt es, die Mannschaft für die Aufgaben in der Oberliga weiter einzuspielen“, umschreibt Ilka Fickinger die Ausgangsposition. Die Trainerin der Bensheimer Talente muss auf die mit einem Doppelspielrecht ausgestattete Paulina Golla verzichten, die am Samstag mit dem FSV Mainz 05 das Zweitligaspiel bei den Kurpfalz Bären Ketsch bestreitet. Luisa Gürtelschmied und Rugile Bartaseviciute sind zwar krank, sollten am Samstag aber wieder einsatzfähig sein. rs

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 22.11.2018