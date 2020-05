Absehbarer Lorscher Abstieg

Lorsch.Ein überraschend deutlicher Sieg und zwei Unentschieden gegen drei etablierte Bezirksligisten – das war die gesamte Ausbeute von Aufsteiger TTC 2010 Lorsch in der Tischtennis-Bezirkslasse, Gruppe 1, beim Saisonabbruch. Das bedeutete den vorletzten Rang, gleichbedeutend mit dem Abstieg in die Kreisliga.

Der Gang eine Klasse tiefer war bereits absehbar vor dem ersten Ballwechsel der Saison 2019/20 durch den kompletten Ausfall von Mannschaftskapitän und Leistungsträger Klaus Neuser (Knieverletzung). Da half es auch nicht, dass die Youngster Timo Rummel (9:4 Siege) und Henning Stier (11:9) vorne zu den stärksten Akteuren zählten. Roland Ludwig rückte von der 3. Kreisklasse nach oben, schaffte sogar zwei Siege, machte einen enormen Leistungssprung, war aber zumeist erwartungsgemäß überfordert.

In der zweiten TTC-Mannschaft, die den Wettbewerb in der 2. Kreisklasse als Fünfter mit ausgeglichenem Punktekonto zufriedenstellend abschloss, avancierte Roland Ludwig mit 9:0 Siegen zum besten Rückrundenspieler der Klasse im mittleren Paarkreuz und stärksten Akteur des Lorscher Teams. Daneben sind 8:3 Siege von Youngster Cedric Hermann, der noch für die Jugend spielberechtigt war, erwähnenswert. Damit belegte er in der Gesamtwertung Rang acht im hinteren Paarkreuz und unterstrich damit seine erfreuliche Leistungssteigerung. Hans Rummel blieb in der Rückrunde in allen fünf Einsätzen ungeschlagen.

In der 3. Kreisklasse belegte die TTC-Dritte Rang sieben und hatte den stärksten Spieler in Benjamin Cedric Hermann, der im ersten Paarkreuz 14:4 Siege erkämpfte (fünftbester Spieler der Liga). Bemerkenswert waren zwei Debüts: Gerhard Grieser schaffte als Ex-Fußballer in seiner ersten TT-Spielzeit immerhin vier Erfolge. Jörg Habermehl gewann nach jahrzehntelanger Pause drei von vier Spielen. red

© Bergsträßer Anzeiger, Donnerstag, 07.05.2020