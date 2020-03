Abstieg ist nun Gewissheit

Lorsch.Der sich schon lange abzeichnende Abstieg des SKC Nibelungen Lorsch aus der 1. Kegel-Bundesliga ist nun endgültig besiegelt. Bei Victoria Bamberg gab es die erwartete 2:6 (3551:3915)-Niederlage. Da zur gleichen Zeit FEB Amberg seine Heimbegegnung gegen den KC Schwabsberg mit 6:2 gewann, beträgt der Rückstand zum rettenden Ufer für die Klosterstädter bei zwei noch ausstehenden Begegnungen mittlerweile sogar sieben Punkte.

Beim Tabellendritten Bamberg blieb kein Akteur unter 610 Holz. „Wir haben den Favoriten zumindest etwas ärgern können, blieben lange auf Augenhöhe und lagen nach dem Starttrio sogar vorne. Dagegen stand unser Schlusstrio auf verlorenem Posten“, sagte Nibelungen-Pressesprecher Hubert Ott.

Der Auftakt verlief vielversprechend für die Klosterstädter, denn Frank Gutschalk bezwang Christopher Wittke und Jochen Steinhauer heilt Florian Seiler auf Distanz. Dagegen war Stefan Wernz gegen Radek Hejhal chancenlos.

Das Lorscher Schlusstrio blieb unter der 600er-Kegel-Marke. Holger Walter hatte gegen Christopher Wittke das Nachsehen, Jurek Osinski musste sich gegen Christian Wilke geschlagen geben. Sensationell waren die 710 Kegel von Dominik Kunze im Vergleich gegen Michael Straub. „Das Ergebnis von Dominik Kunze ist einfach irre. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass in der Bundesliga je einer ein solches Resultat gespielt hat“, hob Ott das Bamberger Kegel-Ass hervor.

„Von der Papierform her haben wir am kommenden Samstag gegen RW Zerbst keine Chance, doch auch den alten und neuen Deutschen Meister wollen wir etwas ärgern. Unser Abstieg ist nicht erst am Samstag entschieden worden“, so Ott abschließend. – Nibelungen: Wernz 1:3 (568:649), Steinhauer 2:2 (659:637), Frank Gutschalk 3:1 (626:613), Holger Walter 1:3 (585:630), Osinski 1:3 (555:676), Straub 0:4 (558:710). rs

