Abstieg rückt trotz Punktgewinn näher

Bergstraße.In der fünften Runde der Schach-Bezirksoberliga erkämpfte sich die SG 31 Bensheim III den ersten Mannschaftspunkt mit dem 4:4 gegen die Schachfreunde Heppenheim. Der Abstieg in die Bezirksliga scheint aber unvermeidbar zu sein, die letzten Runden bringen die beiden stärksten Gegner. So geht es am Sonntag zum Tabellenführer nach Mörlenbach.

Gegen Heppenheim am Brett Altmeister Reinhold

...

Sie sehen 44% der insgesamt 889 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 16.02.2018