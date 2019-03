Abstiegskampf pur im Starkenburgstadion

Heppenheim.Fußball-Gruppenligist Sportfreunde Heppenheim steht am Sonntag ab 15 Uhr im Abstiegskampf zu Hause seinem direkten Konkurrenten TSV Lengfeld gegenüber und für die Elf um SF-Trainer Aiad Al-Jumaili wird diese Partie zu einem so genannten Sechs-Punkte-Spiel. Denn nach der jüngsten Spielabsage für die Sportfreunde beim TSV Höchst stehen die Kreisstädter auf Rang 15 der Tabelle und enorm unter Druck.

Und zuletzt lief es nicht unbedingt rund für die Sportfreunde, die in ihren letzten drei Punktspielen gerade einmal zu einem Zähler kamen. Grund dafür ist auch die Personalsituation, denn Al-Jumaili muss schon seit Ende der Winterpause auf einen Großteil seiner Stammspieler verzichten. So musste der Übungsleiter zuletzt immer wieder improvisieren und auch Spieler aus der SF-Reserve einsetzte, die in der D-Liga spielt.

Doch auch Lengfeld ist in der Bringschuld, konnte sich der TSV in diesem Jahr doch noch keinen einzigen Punkt gutschreiben. Abstiegskampf pur darf am Sonntag bei den Sportfreunden demnach wohl erwartet werden. jz/ü

© Bergsträßer Anzeiger, Freitag, 22.03.2019