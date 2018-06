Anzeige

Bensheim.Die Kart-Fahrerinnen und -Fahrer des AC Bensheim wurden bei den Slalom-Vorläufen zur Hessenmeisterschaft Reinheim in Reinheim ihrer Favoritenrolle gerecht und landeten viele vordere Platzierungen. Die Bensheimer eroberten 20 der 39 vergebenen Podestplätze.

In der Klasse 0 kamen die Bensheimer Patrick Müller (Platz 1) und Lisa Marie Ponta (3.) aufs Siegertreppchen. In der Klasse 1 siegte Nevio Vidal-Casabona vor Kian Eichmann und Liliana Skelin, tags darauf sicherte sich Kian den zweiten Platz vor Nevio und Liliana. In der Klasse 2 holte sich Neuzugang Cosmin Hilgert den zweiten Platz.

In der Klasse 3 stand am Samstag Collin Lindner ganz oben auf dem Podest, am Sonntag holte er Platz zwei vor Lukas Schütz. Den Sieg in der Klasse 4 holte sich am Samstag Joel Brauer, Adrian Ponta wurde Dritter. Auf die ersten drei Plätze am Sonntag schafften es Marcus Müller (1.), Joel Brauer (2.) und Adrian Ponta (3.). In der Klasse 5 fuhr Adrian Mozdzierski am Sonntag auf Platz drei.