Aderlass dämpft die Erwartungen

Lampertheim.Wer sieht, in welch personellem Umbruch sich die Kreisoberliga-Fußballer des TV Lampertheim befinden, der kann sehr gut verstehen, dass sie ihre Ambitionen zurückgeschraubt haben. „So sehr wir auch alle zuversichtlich sind, ist unser Ziel letztlich nur der Klassenerhalt“, so Club-Pressesprecher Frank Willhardt, denn am personellen Aderlass wird der TVL sicher ein wenig zu knabbern haben.

Nicht nur Torwart-Urgestein Peter Hecher, der sich der neuen SG Olympia/VfB Lampertheim angeschlossen hat, suchte eine neue Herausforderung, sondern auch Akteure wie Alexander Zimmermann (B-Liga-Aufsteiger Tvgg Lorsch II) Oliver Schmitt (Olympia Lorsch), Dennis Keskemeti, Philipp Hensel und Pascal Simon (hören auf), Daniel Willhardt (VfR Fehlheim) und Rene Salzmann (FSG Riedrode) werden nicht mehr für den TVL auflaufen.

Dem neuen Trainer Christian Schmitt steht ein 26-köpfiger Kader mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren zur Verfügung – ein Kader mit Perspektive, zumal Schmitt einige Spieler, die er schon in der Jugend coachte, gut kennt. hias

© Bergsträßer Anzeiger, Samstag, 29.08.2020