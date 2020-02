Adi Hütter hat sich zu seinem 50. Geburtstag am gestrigen Dienstag „natürliche Werte wie Gesundheit und eine gewisse Zufriedenheit damit, meinen Traumberuf bei einem wirklich tollen Verein ausüben zu dürfen“ gewünscht. Das sagte der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt in einem auf der Internetseite des Vereins veröffentlichten Interview. Er hoffe, dass es ihm „noch lange sehr, sehr gut“ gehe und er weiter so viel Freude im täglichen Umgang und Austausch mit den Menschen finde. „Die natürlichen Werte sind mir wichtiger als die materiellen“, betonte der Österreicher.

An seinem Jubiläumstag blickte der ehemalige Profi zufrieden auf sein bisheriges Leben zurück. „Auch wenn man sich an die ersten Jahre naturgemäß weniger erinnert, habe ich insgesamt eine tolle Kindheit, Jugend und auch ein schönes Fußballerleben verbracht“, sagte Hütter.

In seiner 19 Jahre langen Karriere als Spieler wurde er dreimal österreichischer Meister und absolvierte 14 Länderspiele. Als Trainer führte er Red Bull Salzburg und Young Boys Bern zum Meistertitel. Mit der Eintracht erreichte er 2019 das Halbfinale in der Europa League. dpa/Bild: dpa

© Bergsträßer Anzeiger, Mittwoch, 12.02.2020