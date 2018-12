Adventsturnier beim TSC Lorsch

Lorsch.Zum zweiten Mal veranstaltet der Tanzsportclub Lorsch am morgigen Samstag ein Adventsturnier, bei dem Tänzer in verschiedenen Leistungsklassen sowohl in den Standard- als auch in den Lateinamerikanischen Tänzen antreten. Auch tanzinteressierte Zuschauer sind in der Lorscher Nibelungenhalle willkommen (es wird ein geringer Eintritt erhoben).

Los geht es um 11 Uhr mit den Standardturnieren. Paare der Senioren III B und A sowie der Senioren II B und A zeigen hier ihr Können. Anschließend dreht sich alles um die Lateinturniere. Bei diesen gehen die hochklassigen Tanzpaare der Senioren II B und A an den Start. Das letzte Turnier beginnt um 18.30 Uhr.

Die A-Klasse ist jeweils als zweithöchste Startklasse die so genannte Kronprinzenklasse. In den verschiedenen Klassen gehen vom gastgebenden TSC Lorsch Jutta und Walter Hirsch, Renate und Helmut Ruh sowie Regina Heiermann und Thomas Bleyer aufs Parkett.

Auch beim Tanzen bewahrheitet sich das Sprichwort „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“. Deshalb zeigen die Kleinsten des Vereins mit einem kurzen Auftritt, dass ihnen Bewegung zu fetziger Musik großen Spaß macht und gleichzeitig körperliche und geistige Fähigkeiten geschult werden. red

