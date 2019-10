Ärger um Handspiel und Elfmeter

Heppenheim.Eine vermeidbare 2:3-Niederlage kassierten die Sportfreunde Heppenheim in der Fußball-Gruppenliga bei SKV Büttelborn. „So etwas habe ich den 42 Jahren, in denen ich jetzt Fußball spiele, und in meinen 18 Jahren als Trainer noch nicht erlebt“, ärgerte sich Sportfreunde-Coach Aiad Al-Jumaili über eine Entscheidung des Schiedsrichters, die zu einer Schlüsselszene wurde.

Timo Fischer wollte

...