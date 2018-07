Aiman Bnshi und Abdelaziz Said

Anzeige

Aiman Bnshi (links) und Abdelaziz Said haben es geschafft. Die fußballbegeisterten Flüchtlinge bestanden die Prüfungen zur Trainer-C-Lizenz. Es ist der vorläufige Höhepunkt einer Entwicklung, die Ende 2015 begann. Damals kamen Bnshi und Said aus Syrien und Eritrea nach Lampertheim. „Es war schön zu sehen, wie sich Ehrgeiz und Wille immer wieder auszahlen“, freut sich Referent Stefan Ebert.

Schließlich lagen hinter den Absolventen lernintensive Monate. Es galt, fit zu werden in den Bereichen „Basiswissen“, „Kinder“ und „Jugend“. Sie wurden dabei engagiert von Trainern des TV Lampertheim unterstützt, wo Bnshi und Said zunächst in der von Christian Schmitt ins Leben gerufenen Trainingsgruppe für Flüchtlinge am Ball waren. In Lampertheim gab es zudem im Frühjahr 2017 das Projekt „Vorteil“ zur Integration von Flüchtlingen durch die Verzahnung von praktischen Fußballteilen mit einem Lehrangebot in Sachen deutscher Kultur, Vereinsleben, Politik und Spracherwerb. Aufmerksam mit dabei: Bnshi und Said.

Engagierte Vereinsarbeit

Aiman spielte dann in erster und zweiter Mannschaft zwischen den Pfosten; mit sprachlicher Unterstützung übernahm er das Jugendtorwarttraining. Das Engagement des TVL und der Ehrgeiz speziell von Bnshi und Said führten dazu, dass der Club mit Tobias Kleiner, dem Koordinator für Qualifizierung des Fußballkreises Bergstraße, eine Trainer-C-Lizenz-Ausbildung in Lampertheim auf die Beine stellte. Hier gab es ein Wiedersehen mit Stefan Ebert, der schon bei Projekt „Vorteil“ dabei war.