AKG-Korbjäger nicht zu stoppen

Bensheim.Die Basketball-Schulmannschaft des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) hat nach dem Gewinn des Schul-Landesentscheids bei „Jugend trainiert für Olympia“ im Vorjahr ein weiteres Ausrufezeichen gesetzt. Das um zwei Akteure reduzierte, aber sonst identische Team trat in Wiesbaden beim Regionalentscheid der älteren Jahrgänge an und siegte im Endspiel gegen die Gutenbergschule Wiesbaden mit 46:40.

Das AKG war als jüngstes Schulteam und mit nur einem Auswechselspieler nicht gerade als Favorit in die Landeshauptstadt angereist. Das Los führte die späteren Endspielgegner bereits in der ersten Partie der Gruppenphase zusammen. Die Bensheimer dominierten von Beginn an und hatten auch Namori Omog vom Bundesliga-Nachwuchs der Skyliners Frankfurt gut im Griff, weil Leo Gebauer ihn gut verteidigte. Auch die andere Vorrundenpartie gegen die Justus-Liebig-Schule aus Darmstadt lief für das AKG-Team sehr rund (46:20).

Im Halbfinale wartete der Zweitplatzierte der anderen Gruppe, die überraschend stark aufgetretene Mosbergschule Wiesbaden. Allerdings brannten die AKG-Jungs ein Offensivfeuerwerk ab und ließen beim 44:19 keine weitere Überraschung zu.

In den vergangenen Jahren waren die Finalisten bereits für den Landesentscheid qualifiziert. Im aktuellen Schuljahr wird aber das 50-jährige Jubiläum des Wettbewerbs „Jugend trainiert für Olympia“ mit einer Leistungsschau in Frankfurt gefeiert – und dort sind nur die Regionalsieger zugelassen. Somit steckte im Endspiel noch einmal eine Menge Brisanz, denn der Verlierer blieb auf der Strecke. Das AKG begann etwas nervös, die Offensivaktionen waren verhalten, gute Chancen blieben ungenutzt. Erst als Johann Roth sich mit einigen Einzelaktionen aus der engen Verteidigung löste und für Körbe sorgte, ging das AKG in Führung. Die Gutenbergschule hielt lange dagegen, dann aber kamen die Bensheimer doch zu einem Vorsprung von acht bis zehn Punkten, der ins Ziel gebracht wurde.

Für das AKG waren im Einsatz: Justus Arndt, Mika Engelmann, Benjamin Ernst, Leo Gebauer, Johann Roth, Anton Siegmund. red

