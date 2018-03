AKG-Mädchen spielen um Hessentitel

Anzeige

Bensheim.Die Mädchen-Mannschaft des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums Bensheim hat den Handball-Regionalentscheid in der Wettkampfklasse IV gewonnen und sich für den Landesentscheid qualifiziert. Die AKG-Jungen der gleichen Altersklasse kamen beim Heimspiel in der Weststadthalle auf einen guten dritten Platz.

Am Anfang des Regionalentscheids mussten alle Schulen an einem Vielseitigkeitsparcours teilnehmen. Die AKG-Mädchen hatten die beste Zeit und somit in jedem folgenden Spiel zwei Tore Vorsprung. Die ersten drei Spiele der Gruppenphase liefen sehr gut. Gegen die Albert-Einstein-Schule aus Groß-Bieberau gab es einen 12:3-Sieg, es folgten ein 15:5 gegen die Prälat-Diehl-Schule Groß-Gerau und ein 11:6 gegen die Joachim–Schumann-Schule aus Babenhausen.

Im Halbfinale wurde es deutlich enger. Die Heinrich-von-Kleist-Schule aus Bad Soden hatte eine gute Abwehr und einen starken Angriff. Trotzdem konnte sich das AKG-Team mit einer sehr guten Abwehr und flüssigem Passspiel 12:9 durchsetzen.