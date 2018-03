Anzeige

Bensheim.Nichts zu holen gab es für die Schulmannschaft WK III des AKG Bensheim beim Landesentscheid Handball in Offenbach und Obertshausen. Sieben Mannschaften wurden in eine Dreiergruppe und eine Vierergruppe aufgeteilt. Das AKG absolvierte seine Spiele in der Vierergruppe, konnte kein Spiel gewinnen und wurde damit Siebter.

Beim ersten Gegner handelte es sich um die Scholl-Schule aus Rodgau, gegen die das AKG gar nicht zurechtkam und mit 6:8 verlor. Die AKG-Mädchen gaben besonders in der Abwehr nicht ihr Bestes, was sich auch auf den Angriff übertrug. Ähnlich verlief es im zweiten Spiel gegen den späteren Turniersieger, die Bonhoeffer-Schule aus Lich, die das AKG mit ihrem schnellen Tempospiel regelrecht überrumpelten. Auf Bensheimer Seite mangelte es an der nötigen Konzentration, so dass mit 9:15 verloren wurde.

Im letzten Gruppenspiel gegen GC-Lichtenberg aus Kassel riss sich die Mannschaft aus Bensheim noch mal am Riemen. Abwehr und Angriff funktionierten besser. Die Mädels kämpften mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und trafen in der vorletzten Minute zum 10:10-Ausgleich. Leider konnte ein Tempogegenstoß in der Schlussphase nicht erfolgreich verwandelt werden, was GC-Lichtenberg nutzte, um das Spiel doch noch mit 13:11 zu gewinnen. Mit dem siebten Platz trat das AKG enttäuscht die Heimreise an. – Torschützinnen: Kathrin Jochem (13), Emily Lexa (2), Emma Lissner (Tor), Annika Meier (2), Antonia Müller (3), Louisa Rusch (Tor), Jule Vogel (1), Erin Yildirim (5). red