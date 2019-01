AKG turnt souverän ins Finale

Bensheim.Mit acht Punkten Vorsprung setzte sich die Wettkampf-II-Mannschaft des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) Bensheim beim Regionalentscheid „Jugend trainiert für Olympia“ im Gerätturnen durch. Die Schülerinnen der Jahrgänge 2005 und älter gingen ohne Streichwertung an die Geräte, da Anna Röß grippekrank ausfiel. Neben Luisa Vötterl, Emily Herrmann und Charlotte Keller trat Hannah Röper nach einer Weisheitszahn-OP körperlich geschwächt an.

Alle vier AKG-Turnerinnen zeigten dann ihre Klasse. Drei Geräte konnten gewonnen werden, nur den Sprung mussten die Bensheimerinnen an Wiesbaden abgeben. „Wir freuen uns schon sehr auf das Landesfinale am 6. Februar in Wellerode und hoffen, in den Kampf um das Treppchen eingreifen zu können“, so die AKG-Trainerin/Sportlehrerin Mechthild Borst. red

