AKG zieht souverän ins Hessenfinale ein

Bensheim.Nach dem erfolgreichen Kreisentscheid setzte sich die weibliche Schulmannschaft des Alten Kurfürstlichen Gymnasiums (AKG) Bensheim auch beim Handball-Regionalentscheid Wk III in der Weststadthalle durch und qualifizierte sich damit für das Landesfinale.

Insgesamt traten sechs Mannschaften in Bensheim an. Das AKG startete gegen die Joachim-Schumann-Schule aus Babenhausen. Mit einer starken Abwehr und guten Spielzügen, die die Gegner verwirrten, konnten die Gastgeberinnen das erste Spiel 16:10 für sich entscheiden. Das zweite Spiel gegen die Goethe-Schule aus Dieburg verlief ähnlich. Bei einem deutlich schwächeren Gegner hatten die AKG-Mädchen keine Schwierigkeiten und konnten leicht Tore erzielen. Mit einer starken Torhüterin (Emma Lissner) funktionierte auch die Abwehr ohne große Mühe. Das Spiel endete 19:8 für das AKG.

Somit zogen die Bensheimerinnen als Gruppenerster ins Halbfinale. Auch die Gerhart-Hauptmann-Schule war kein ernsthafter Gegner. Wieder konnten im Angriff leichte Spielzüge gespielt und dadurch auch Tore erzielt werden. Mit einem 20:7 zog das AKG gegen das Starkenburg-Gymnasium Heppenheim, das man schon beim Kreisentscheid besiegt hatte. So begannen die Bensheimerinnen erneut hochmotiviert und lagen gleich in Führung, vor allem schnelle Tempogegenstöße gehörten zu den Stärken. So ging auch dieses Spiel eindeutig für die AKG-Mädchen aus (18:7). – Es spielten: Kathrin Jochem (23), Emiliy Lexa (13), Emma Lissner (Tor), Annika Meier(4), Antonia Müller (18), Louisa Rusch (Tor), Jule Vogel (1), Erin Yildirim (14). red