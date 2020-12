Alex Meier, der etwas andere Fußballgott

Frankfurt.Kaum ein Spieler hat Eintracht Frankfurt so geprägt wie Alex Meier. 14 Jahre lang spielte der Norddeutsche (aus Buchholz am Rande der Lüneburger Heide) in Frankfurt. In dieser Zeit holte er die Torschützenkanone der Fußball-Bundesliga, gewann den DFB-Pokal und wurde von den Fans als Fußballgott verehrt. Trotz der vielen Erfolge gab sich Meier während seiner Karriere sehr bescheiden und war nie der Mann vieler Worte.

„Alexander Meier – Mein Weg zum Fußballgott“ ist der Titel einer Reportage, die das Hessenfernsehen am morgigen Mittwoch um 21.45 Uhr zeigt. In der 30-minütigen Dokumentation gewährt „Alex“ Einblick in seine Persönlichkeit, erzählt gemeinsam mit seinem Vater von seiner Kindheit in Buchholz.

Meier selbst und zahlreiche Wegbegleiter beschreiben seinen Werdegang und werfen einen Blick auf die Phasen, die alles andere als einfach waren, heißt es in einer Pressemitteilung des Senders. Ein Beispiel hierfür sind seine ersten Jahre in Frankfurt, als er von Fans und Medien sehr kritisch gesehen wurde.

Gemeinsam mit ihm durchlebt der Zuschauer die emotionalen Highlights im Eintracht-Dress – sein letztes Tor gegen den Hamburger Sportverein und den Pokalsieg 2018. Zudem zeigt der Film von Oliver Mayer, wie sich der langjährige Torjäger seine Zukunft im Nachwuchsbereich der Eintracht vorstellt. red

