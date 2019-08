Alkoholverbot beim Derby

Mannheim.Vor dem Derby der 3. Fußball-Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim (So. 13 Uhr) laufen die Sicherheitsvorkehrungen auf Hochtouren. Das Polizeipräsidium hat eine vierstellige Zahl an Einsatzkräften angekündigt. Im Fritz-Walter-Stadion gilKein t für die rund 35 000 erwarteten Zuschauer ein Alkoholverbot.

Die brisante Rivalität der beiden Clubs birgt eine Menge Zündstoff. Neben der obligatorischen strikten Fantrennung steht die An- und Abreise der rund 5000 Mannheimer im Fokus der Einsatzkräfte. Schon vor Wochen hat die Partie ihre Schatten vorausgeworfen. Während Anhänger der Pfälzer eine Brücke in Mannheim mit einer Graffiti-Botschaft beschmierten, beschädigten vermeintliche Waldhof-Fans zwei der elf Fußballfiguren am „Elf-Freunde-Kreisel“ am Fuße des Betzenbergs. dpa

