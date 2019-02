Alle vier Tvgg-Teams auf vierten Plätzen

Bergstraße.Der Saisonstart im Gerätturnen fand mit den Gau-Mannschaftsmeisterschaften weiblich bei der TSG Bürstadt statt. 224 Turnerinnen aus elf Vereinen gingen an den Start. Die Tvgg Lorsch war mit 26 Turnerinnen in vier Mannschaften dabei. Unter optimalen Wettkampfbedingungen konnten die Sportlerinnen ihre Übungen präsentieren, was durch das Publikum mit viel Beifall honoriert wurde.

Alle Lorscher Mannschaften verpassten nur knapp das Siegerpodest und errangen durchweg vierte Plätze. Trainer und Betreuer waren aber zufrieden, da das Klassement hochkarätig besetzt und sehr leistungsstark war.

Im Vierkampf P2 (Jahrg. 2010 und jünger) erturnten Talea Freudenberger, Hella Friedrich, Laura Gensheimer, Anna Heckmann, Maja Rougelis und Lina Wilhelm 127,50 Punkte. Auf 146,45 Punkte im Wahlwettkampf P3-P5 (2008 u. jü.) kamen Lucia Alamo-Stier, Melek Eksioglu, Florentine Fiedler, Lea Nufer, Helena Ruck und Amelie Schüder. 165,60 Punkte holten im Wahlwettkampf P4-P6 (2006 u. jü.) Antonia Hoffmann, Lotta Jäger, Mia Käfer, Sarah Stephinger, Emilia Tedla, Sophie Utecht und Leni Wachtel. Im Wahlwettkampf P4-P9 jahrgangsoffen erzielten Emma Deckenbach, Sanja Döhring, Magdalena Gremm, Julia Jünke, Anna-Noemi Koslowski, Lilly Müllers und Sunisa Rauch 180,25 Punkte. red

