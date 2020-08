Darmstadt.Alles auf Anfang: Das bekannteste neue Gesicht beim Auftakttraining des SV Darmstadt 98 war eindeutig der Trainer. Mit Markus Anfang will der Fußball-Zweitligist ähnlich für Furore sorgen wie als Fünfter in der Vorsaison unter Coach Dimitrios Grammozis, mit dem sich der Club nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte.

„Ich bin begeistert von der Art und Weise, wie die Jungs aufgetreten sind und wie das Training gelaufen ist“, sagte Anfang nach der ersten Übungseinheit bei hochsommerlichen Temperaturen. Das Kurz-Trainingslager in Gernsheim vom 7. bis zum 11. August will der neue Lilien-Trainer nutzen, um die Spieler noch besser kennenzulernen. Wichtig sei es, jedem einzelnen Spieler laut Anfang „eine gewisse Empathie entgegenzubringen“.

Bisher konnten die Darmstädter nur einen Neuzugang mit Verteidiger Lars Lukas Mai (FC Bayern München II) verpflichten. Weitere Neue müssen aber folgen, wollen die Hessen in der 2. Liga keinen Rückschlag erleiden. Gibt es doch immerhin bereits sieben Abgänge. Auf jeden Fall will Anfang noch mindestens eine Verstärkung für die Innenverteidigung. Angegangen werden soll die Spielzeit mit 21 oder 22 Profis plus drei Nachwuchsspieler. Bis zum Saisonstart am zweiten September-Wochenende mit dem DFB-Pokalspiel in Magdeburg sind bisher drei Tests geplant; beim Hessenligisten Viktoria Griesheim (8.8.), beim Regionalligisten FSV Frankfurt (15.8.) und beim Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden (22.8.). lhe

© Bergsträßer Anzeiger, Montag, 03.08.2020