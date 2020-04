Allianz für Abbruch in der 3. Liga

Mannheim.Nachdem sich die fünf bayerischen Vertreter aus der 3. Fußball-Liga in einer öffentlichen Stellungnahme klar dafür ausgesprochen hatten, die Saison mit Geisterspielen zu Ende zu bringen, haben sich nun die Gegner dieser Lösung zu einer Allianz vereinigt. Acht Vereine, darunter der SV Waldhof Mannheim, fordern einen Abbruch der Spielzeit, bei dem die aktuelle Tabelle gewertet wird. Es soll Aufsteiger, aber keine Absteiger geben. Zu den Unterzeichnern gehört neben dem SVW der Hallesche FC, 1. FC Magdeburg, Preußen Münster, Chemnitzer FC, SG Sonnenhof Großaspach, FSV Zwickau und Carl Zeiss Jena.

„Wir kommen angesichts der Coronavirus-Pandemie und in Abstimmung mit weiteren Vereinen zu dem Ergebnis, dass die aktuelle Saison der 3. Liga nicht fortgesetzt werden kann. Dies ist aus unserer Sicht der sportlich bittere, aber auch der einzig mögliche Weg, bei dem die gesellschaftlichen Realitäten, der Schutz der Gesundheit und die wirtschaftlichen Notwendigkeiten in Einklang zu bringen sind“, heißt es in der Stellungnahme, die am Freitagnachmittag veröffentlicht wurde.

Auch in der Frage der Wertung positioniert sich das Bündnis für den Abbruch klar: „Dennoch wollen wir, dass sportliche Erfolge in dieser Saison zu entsprechenden Ergebnissen führen. Darum schlagen wir vor, dass der aktuelle Tabellenstand im Hinblick auf den Aufstieg gewertet wird, der Abstieg dagegen ausgesetzt wird.“ Bei diesem Szenario würde der SV Waldhof als Tabellenzweiter in die 2. Liga aufsteigen, Zwickau, Münster, Großaspach und Jena blieben in der 3. Liga, obwohl sie derzeit die vier Abstiegsplätze belegen.

Die Pläne zur Fortsetzung des Spielbetriebs mit Geisterspielen seien laut den Unterzeichnern aus vielerlei Gründen nicht umsetzbar. Nicht zuletzt würden wirtschaftliche Gründe für einen Saisonabbruch sprechen. alex

