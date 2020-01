Als Hessenmeister ins DM-Halbfinale

Bensheim. Eine überaus erfolgreiche Saison 2018/19 liegt hinter der weiblichen Handball-B-Jugend der HSG Bensheim-Auerbach. Die Mannschaft holte mit 24:4 Punkten und 412:281 Toren den Meistertitel in der Oberliga Hessen und schaffte damit als eines von 16 Teams den Einzug in die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft.

Mit ihrem schnellen Spiel und den aggressiven Abwehrreihen konnte sich die Truppe der Trainerinnen Ilka Fickinger und Ingrida Bartaseviciene in spannenden und zum Teil engen Spielen im Achtel- bzw. Viertelfinale zunächst gegen den VfL Bad Schwartau und die Turnerschaft St. Tönis durchsetzen. Als erste B-Jugend-Mannschaft in der Vereinsgeschichte qualifizierten sich die jungen Handballmädels für das Final-Turnier um denTitel, das am letzten Mai-Wochenende in Buxtehude stattfand.

Dort traf die HSG im Halbfinale auf den SV Grün-Weiß Schwerin. Nach einem der Nervosität geschuldeten schlechten Start fand der Nachwuchs der Flames erst sieben Minuten vor Schluss beim Stand von 15:22 zum eigenen Spiel und startete eine tolle Aufholjagd. Aufgrund der Kürze der verbliebenen Restspielzeit gelang es nicht mehr, die Partie zu drehen, und so ging das Halbfinale mit 23:26 verloren.

Im Spiel um Platz drei wollten es die Bensheimerinnen besser machen, waren von Anfang an hellwach und so lieferten sie sich mit dem HC Leipzig ein enges Spiel auf Augenhöhe, das erst in den Schlussminuten unglücklich verloren 19:22 (11:12) ging.

Nach einer sehr langen Saison, in der die Mädchen vier- bis fünfmal pro Woche engagiert trainiert und mit viel Wille und Teamgeist jedes Spiel bestritten haben, belohnten sie sich am Ende mit einem guten vierten Platz. Immerhin gehörten sie damit in der Saison 2018/19 zu den vier besten Teams Deutschlands in dieser Altersklasse.

Ein Teil der Mannschaft ist in der neuen Saison mit der weiblichen A-Jugend auf Meisterkurs; die hat unmittelbar vor Weihnachten das Oberliga-Spitzenspiel 36:25 gegen die HSG Rodgau/Nieder-Roden gewonnen und ist nun alleiniger Tabellenführer.

Für die Flames-B-Jugend spielten: Lilly Antes, Marie Bastian, Jamila Coban, Lara-Sophie Eiskirch, Marit Hofmann, Kathrin Jochem, Marilena Leichthammer, Giulia Lützkendorf, Alena Michel, Julia Niewiadomska, Neele Orth, Ina Scheffler, Marie Schmelz, Annika Schmitz, Merle Senßfelder, Melanie Vidakovic, Jessica Wagner, Erin Yildiri. - Trainerin: Ilka Fickinger. - Co-Trainerin: Ingrida Bartaseviciene. - Torwarttrainer: Jean-Christoph Zimmermann. - Physiotherapeut: Liam Kühn. red

