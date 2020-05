Als klarer Außenseiter nach Hamburg

Wiesbaden.Dem Fußball-Zweitligisten SV Wehen Wiesbaden trauen nach zwei Niederlagen hintereinander wohl nur die größten Optimisten am Sonntag (13.30 Uhr) beim Aufstiegskandidaten Hamburger SV etwas zu, doch vielleicht fühlt sich der Tabellenvorletzte gerade in der Außenseiterrolle wohl. „Wir haben schon oft bewiesen, dass wir wieder aufstehen können. Wenn der HSV ins Grübeln kommt, müssen wir da sein und zuschlagen“, so Coach Rüdiger Rehm.

Dafür müssen aber die zuletzt häufige Passivität, die fehlende Durchschlagskraft in der Offensive und das mangelnde Zweikampfverhalten abgestellt werden. Daran arbeitet Rehm. „Wir müssen einhundert Prozent geben und fighten. Wir müssen zusammenhalten und gemeinsam durchrudern“ Bei den Hanseaten, die am Donnerstag eine empfindliche Niederlage beim VfB Stuttgart kassiert haben, sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos. Im Hinspiel gelang gegen den HSV ein Unentschieden. „Wir haben uns in die Situation gebracht, punkten zu müssen. Daher wollen wir es dem Gegner schwer machen und so viel wie möglich mitnehmen. Wir werden nichts wegschenken“, gibt sich Rehm kämpferisch. Während Stefan Aigner nach Sperre auf die rechte Seite zurückkehren wird, müssen die die gesperrten Tobias Schwede und Maximilian Dittgen ersetzt werden.

Duell mit dem Ex-Coach

SV Sandhausen: Die Nordbadener wollen ihren Aufwärtstrend im Heimspiel am Samstag (13 Uhr) gegen Hannover 96 fortsetzen. Nach acht sieglosen Spielen holte der Tabellen-Vierzehnte am Dienstagabend mit dem 1:0 beim SV Wehen Wiesbaden erstmals wieder drei Punkte und spielte zum zweiten Mal in Serie zu Null.

„Wir können aus den beiden jüngsten Spielen viel Kraft schöpfen“, sagte Sandhausens Trainer Uwe Koschinat, der gegen den Bundesliga-Absteiger aus Hannover spielerisch eine Leistungssteigerung für nötig hält. „Wir können uns auf dem Sieg gegen Wehen Wiesbaden nicht ausruhen“, sagte er, „das war kein schöner Fußball, sondern Abstiegskampf erster Güte.“

Erstmals trifft Koschinat, der auf Taffersthofer (Sperre) und Klingmann (Muskelfaserriss) verzichten muss, auf seinen Vorgänger: 96-Coach Kenan Kocak betreute den SVS über zwei Spielzeiten lang, ehe er im Oktober 2018 gehen musste. Die Niedersachsen sind als Neunter fünf Ränge besser platziert, haben aber nur drei Punkte Vorsprung. dpa

