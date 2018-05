Als Lohn winkt ein Platz im Hessenkader

Anzeige

Bensheim.Herausragende Leistungen und tolle Ergebnisse erzielten die jungen Leichtathleten der LG VfL/SSG Bensheim bei den südhessischen Blockmeisterschaften in Erbach. Sieben Einzelsiege standen am Ende zu Buche, zweimal gewann man die Mannschaftswertung. Der Talentstützpunkt in Bensheim in Kooperation mit dem Alten Kurfürstlichen Gymnasium mit den Trainern Markus Forster und Michael Borger trägt weiter Früchte.

Mit den erzielten sehr guten Punktzahlen qualifizierten sich die jungen Sportler für die Hessenmeisterschaften, in der Klasse Jugend U14 haben sie die Perspektive für die Aufnahme in den E-Kader des hessischen Verbandes im nächsten Jahr.

In der Klasse männliche Jugend M15 Block Lauf siegte Nicolas Gelbarth mit 2522 Punkten, wobei 13,00 Sekunden über 100 Meter und 11,98 Sekunden über 80 Meter Hürden sowie 5,45 Meter im Weitsprung herausragten.