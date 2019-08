Als Nummer eins in die Hessen-Endläufe

Bensheim.Für die Kartfahrer des AC Bensheim stand am Wochenende in Wiesbaden der letzte Vorlauf zur Hessenmeisterschaft im Jugend-Kart-Slalom auf dem Programm, bevor sie am kommenden Samstag und Sonntag (24./25.) auf ihrer Verkehrsübungsanlage an der Hardbrücke gemeinsam mit dem Verein Scuderia Wiesbaden die Endläufe auf Hessenebene durchführen.

Nur das beste Drittel der Klassements aus jeder

...